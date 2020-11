La ricaricabile migliore di Iliad è ancora la Giga 50. Gli utenti che scelgono questa tariffa si assicurano una promozione molto vantaggiosa che unisce soglie di consumo praticamente illimitate per chiamate ed SMS più 50 Giga per la connessione internet ad un costo da vero risparmio: solo 7,99 euro.

Iliad, l’anomalia del cambio tariffa: gli utenti sono vincolati al profilo scelto

La presenza delle tariffe low cost è sicuramente il motivo principale del successo di Iliad in Italia. Tuttavia, da alcune settimane a questa parte, alcuni clienti hanno scoperto un’anomalia davvero unica nel suo genere. Gli utenti del gestore francese, infatti, dal momento dell’attivazione del profilo tariffario sono inabilitati al cambio della tariffa.

Gli attuali regolamenti commerciali di Iliad sono molto chiari. Gli abbonati che attivano una delle principali ricaricabili disponibili, Giga 40 o Giga 50, non possono successivamente modificare il loro piano tariffario. Con Iliad vi è quindi una corrispondenza unica tra profilo e operazione ricaricabile.

Tale dinamica crea svantaggio in particolare modo a tutti gli utenti della prima ora dell’operatore francese che attualmente non possono attivare una promozione più conveniente per rapporto tra qualità e prezzo. In più quest’anomalia spicca ancora di più all’occhio, dato che gli stessi dirigenti di Iliad in tempi non sospetti avevano garantito la possibilità per il cambio della tariffa.

Sta di fatto che, ad oggi, tutti gli abbonati che desiderano modificare il loro piano devono effettuare l’attivazione di una nuova rete. L’acquisto di una nuova SIM per la sottoscrizione di una nuova ricaricabile comporta inevitabilmente il cambio del proprio numero di telefono.