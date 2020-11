Iliad: nuove offerte in fibra ottica oltre alla Giga 50 da 7,99 euro

Iliad continua a dare grande prova di forza in Italia con le sue promozioni che durano nel tempo. Questo infatti oltre a possedere tutti i contenuti migliori, consentono agli utenti di non preoccuparsi di eventuali rialzi. Il tutto è possibile ormai fin da quando il gestore è arrivato per la prima volta nel bel paese, dove sta dominando insieme ad altre tre aziende telefoniche.

In questo momento Iliad si trova al quarto posto direttamente dietro a Vodafone, TIM e Wind Tre, ma a quanto pare il futuro sarà molto più roseo dell’attuale presente. L’accordo con Open Fiber renderà infatti possibile l’arrivo di una rete domestica con fibra ottica, anche se a partire dalla prossima estate del 2021.

Iliad: la rete domestica diverrà realtà a partire dal prossimo anno durante l’estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.