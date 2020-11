Nel 2020 è inutile stare a sottolineare come gli smartphone siano diventati a pieno titolo uno degli strumenti di maggiore importanza nella vita di ognuno di noi, tramite essi ci è infatti possibile gestire interamente la nostra vita digitale, compiendo attività anche di spessore, come ad esempio la gestione del conto corrente o l’invio di pagamenti.

Ovviamente per consentirci di svolgere tutte queste attività gli smartphone dispongono di un pool di applicazioni programmate ad hoc per il tipo di attività desiderata, le quali diventano senza dubbio indispensabili e senza cui gli smartphone altro non sarebbero se non dei fermacarte molto costosi.

Ovviamente per scaricare le app basta recarsi nei vari store di Google e Apple, le quali tengono sempre sotto controllo il materiale che circola, passando al vaglio ogni app e facendo cernita cercando di eliminare quelle malevole.

Inutile stare a dire che la stragrande maggioranza di app malevole vengono immediatamente rimosse, alle volte capita però, che alcune app con all’interno un codice malevolo, riescano a superare i controlli per poi arrivare sui telefoni degli utenti e iniziare a rubare i loro dati sensibili, un danno ovviamente non indifferente.

Se avete una di queste app eliminatela subito

Le app malevole altro non fanno, una volta installate, che copiare i vostri dati sensibili ed inviarli poi a un server remoto, il quale gestito da malintenzionati gli consentirà di entrarne in possesso facilmente, se avete una di queste app cancellatela e magari fate anche un reset del cellulare:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Desert Against

Money Destroyer

Cream Trip – NEW

Props Rescue