CoopVoce sbanca con ChiamaTutti Easy e TOP 10, c'è anche una novità

I gestori mobili sono ormai talmente tanti che risulta davvero difficile non trovare una soluzione sul proprio smartphone che sia congeniale all’utilizzo di tutti i giorni. Esistono infatti tantissime promozioni che possono soddisfare il pubblico, il quale in questo momento sembra affidarsi ai soliti noti tra i quali risiede in pianta stabile anche CoopVoce.

Proprio questo gestore che fa parte dell’ampia cerchia dei virtuali sta riuscendo a tirare fuori tantissime novità, le quali sono state inoltre in grado di cambiare le sue sorti. Inizialmente tutti pensavano che non potessi andare più avanti di dove era arrivato, punto nel quale di certo non poteva stare troppo tempo. Secondo quanto riportato infatti erano in molti a pronosticare la caduta imminente di CoopVoce, che poi è stato in grado di riprendersi con il lancio delle sue offerte migliori.

CoopVoce: oltre alle due offerte l’azienda è pronta a potenziare le sue infrastrutture

Le promo sono due: la ChiamaTutti TOP 10 e la Easy. La prima offre minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga. La seconda 300 minuti, 300 SMS e 3 giga. I prezzi sono di 9 e 4,50 euro al mese. L’obiettivo del gestore sembra però quello di crescere con le sue infrastrutture.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.