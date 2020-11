Nei prossimi mesi Samsung potrebbe procedere con la presentazione di alcuni nuovi dispositivi tra i quali non è da escludere la presenza del Samsung Galaxy M12. Lo smartphone, il cui arrivo era previsto per la metà di novembre, è apparso in alcune immagini emerse in rete negli ultimi giorni. Conosciamo, dunque, quello che sarà il design dello smartphone in arrivo e alcune delle probabili specifiche tecniche.

Samsung Galaxy M12: design e specifiche dello smartphone!

Attualmente noto come Samsung Galaxy M12, e nascosto dietro il nome in codice SMF127G, lo smartphone apparso in foto potrebbe essere lanciato dall’azienda sotto nomi differenti. E’ probabile dunque che faccia il suo ingresso in scena come Samsung Galaxy F12 o Galaxy M05.

A prescindere dal nome, quanto emerso di recente mostra un device interessante del quale è nota la scocca che ne costituisce il retro e il comparto fotografico. Dalle immagini, infatti, il presunto Samsung Galaxy M12 sfoggia una scocca a righe e un comparto fotografico composto da quattro sensori inseriti all’interno di un modulo dalla forma quadrata. Assente il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, che potrebbe trovare alloggio in corrispondenza del tasto di accensione. Riguardo la parte anteriore le informazioni sono ancora scarse, sappiamo che il dispositivo monterà un display da 6,7 pollici.

Senza alcun dubbio l’elemento più interessante è la batteria che alimenterà lo smartphone. Dalle informazioni trapelate in rete, pare che Samsung doterà il suo dispositivo di una batteria da 7.000 mAh.

Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori informazioni circa le caratteristiche e il lancio dello smartphone!