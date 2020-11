Esselunga segue l’onda degli ottimi sconti dei rivenditori di elettronica, ritenuti “rivali” del settore, con una campagna promozionale promettente, e con all’interno uno sconto da non perdere di vista.

L’utente che vorrà approfittare dell’occasione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto. Al momento in cui vi scriviamo non risulta essere attiva presso altre location o sul sito ufficiale dell’azienda; in parallelo, essendo la classica offerta tech di Esselunga, le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza sarà necessario prendere una decisione il più rapidamente possibile.

Esselunga: quale è il prodotto in promozione

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto puntare interamente la propria attenzione è l’Oppo A9 2020, un modello appartenente alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia nazionale, ed in commercio da circa un anno. Il suo prezzo finale di vendita è estremamente ridotto, parliamo appunto di soli 159 euro, nonostante questo però pare essere perfettamente in grado di garantire buone prestazioni generali.

La prima cosa che balza all’occhio, osservando da vicino la scheda tecnica, è la qualità della batteria, un componente da ben 5000mAh che promette prestazioni di livello elevatissimo, ed assolutamente in grado di rendere lo smartphone un vero battery phone. L’altra specifica da non perdere di vista, riguarda sicuramente il display, un ampio pannello da 6,5 pollici con una buona resa complessiva.

L’acquisto, come specificato, può essere completato solamente nei negozi Esselunga, non altrove in Italia.