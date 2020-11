Le nuove offerte lanciate in questo periodo da Expert riescono a mettere letteralmente fuori gioco i volantini delle dirette rivali, quali sono ad esempio Trony e Euronics, proponendo in cambio ottimi sconti su tantissimi prodotti di tecnologia generale.

L’idea dell’azienda è di rendere la campagna disponibile al maggior numero di utenti possibili, per questo motivo al giorno d’oggi la possiamo trovare attiva pressoché ovunque in Italia, con possibilità anche di completare gli acquisti direttamente sul sito ufficiale. Da notare che, nell’eventualità di un ordine da casa, la spedizione sarà sempre a pagamento.

Expert: tantissimi sconti per tutti gli utenti

Il prodotto che maggiormente attira l’attenzione dei consumatori italiani è, al giorno d’oggi almeno, il Samsung Galaxy S20 FE, un modello d’altissima qualità e circondato da una certa aura di mistero mista a curiosità, in quanto è il primo Samsung Galaxy in Europa con processore Qualcomm, più precisamente lo Snapdragon 865. Il suo prezzo, considerata la qualità generale del prodotto in sé, non è particolarmente elevato, l’utente dovrà pagare solamente 669 euro.

Coloro che invece vorranno puntare ancora più in alto, invece, potranno avvicinarsi al Samsung Galaxy S20+, il top assoluto del 2020, secondo solamente al modello Galaxy S20 Ultra, acquistabile con il pagamento di una quota di 849 euro.

Entrambi i prodotti sono commercializzati in versione no brand, e presentano sopratutto garanzia legale della durata di 24 mesi. Il volantino Expert può essere sfogliato nel dettaglio direttamente qui.