Nel corso delle ultime settimane Iliad ha incrementato il suo bacino di utenza sforando come prevedibile il muro dei sei milioni di iscritti. Le cifre del gestore francese sono ormai ragguardevoli e non possono fare altro che aumentare nel nostro Paese. Sono bastati poco più di due anni per mettersi sullo stesso piano degli storici TIM e Vodafone.

Il provider ha rispettato tutte le promesse instaurando una vera e propria rivoluzione dei servizi telefonici. L’ottimo rapporto qualità/prezzo e la trasparenza tariffaria sono stati ben ripagati. Gli utenti stanno per ricevere un nuovo regalo per Giga Gratis in aggiunta a quelli già previsti con le intramontabili offerte della serie Giga 40 e Giga 50 che mantengono inalterati prezzi e condizioni. Ecco cosa sta per arrivare.

Iliad offre più Giga Gratis: utenti contenti per la notizia della navigazione aggiuntiva

Così come i rivali in carica anche Iliad Italia deve garantire il giusto quantitativo di Giga Esteri per l’uso della rete dati anche all’interno dei Paesi Membri dell’Unione Europea. Il roaming a costo zero è previsto ma finora è stato insufficiente per colmare efficacemente le richieste dell’ampio pubblico. La soluzione sta per arrivare.

Il fornitore francese ha spalancato le orecchie di fronte ai feedback degli utenti che da tempo hanno richiesto un incremento del traffico dati fuori dall’Italia. Già nell’estate 2019 un upgrade aveva concesso un aumento a 4 Giga al mese per coloro che avevano scelto la Giga 50.

Con l’avvento del 2020 il provider ha messo in conto anche la modifica in positivo alle condizioni di navigazione per coloro che hanno scelto la più modesta Giga 40 che con le nuove disposizioni ha guadagnato la possibilità di sfruttare be 4 Giga per navigare in roaming zero in ogni Paese facente parte dell’UE.

In futuro la formula andrà nuovamente modificata con un 2021 che prevederà l’inclusione di ulteriore traffico dati aggiuntivo a costo zero.