Iliad: ecco quando arriva la fibra ottica, nel frattempo la Giga 50 vince

Iliad è un gestore che ormai non ho bisogno più di nascondersi: il suo posto in classifica e chiaro a tutti e sembra che potrebbe addirittura cambiare in positivo. Il quarto gradino e infatti tutto del gestore proveniente dalla Francia, il quale adesso punta alla rete fissa.

Secondo le ultime indiscrezioni tutto sarebbe ormai pronto per avviare questo nuovo progetto a partire dalla prossima estate del 2021. Il tutto sarà possibile grazie all’accordo con Open Fiber, azienda leader nel settore.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: ancora disponibile intanto la promo da 50GB a soli 7,99 euro al mese

Mentre gli utenti pensano rete domestica, possono ancora sottoscrivere la promozione migliore che è la. Questo include al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € per sempre.