Gli smartphone al giorno d’oggi sono gli strumenti forse fulcro e cardine della nostra vita, essi ci consentono di svolgere svariate attività, da quelle più semplici come intrattenerci guardando serie TV e video online, fino a quelle più complesse e articolate come ad esempio gestire il nostro conto in banca e inviare pagamenti.

Ovviamente per poter fare tutto ciò gli smartphone sfruttano le apposite applicazioni, scritte dagli sviluppatori adeguatamente e altamente specializzate per svolgere attività precise, in seguito poi messe online sul Play Store per essere disponibili al download.

Ovviamente Google tiene costantemente sotto controllo le app che circolano sul proprio Store, passando al setaccio ogni file alla ricerca di codici malevoli potenzialmente pericolosi per ogni utente che scarica l’applicazione.

Alle volte però, può succedere che alcune app sfuggano ai controlli e riescano a circolare per brevi seppur allo stesso tempo lunghi lassi di tempo, cosa che ovviamente gli consente di arrivare su migliaia di smartphone per poi derubarli di tutti i dati in essi contenuti.

Disinstallate queste app

Ecco un elenco di app in cui Google ha trovato un codice maligno, non sono più sul Play Store ma potrebbero essere state scaricate, se le avete eliminatele e magari fate un reset completo del dispositivo.

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Biscuitent

Aquawar

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship