Comet prova ad assecondare le richieste e le necessità dei consumatori italiani con una campagna promozionale di buona qualità generale, attivata in tutti i punti vendita o sul sito ufficiale fino al 2 novembre.

Come al solito, gli utenti che vogliono acquistare da casa potranno godere della spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro. Allo stesso modo segnaliamo la presenza del Tasso Zero, ovvero della possibilità di godere di un finanziamento senza interessi, con pagamento rateizzato in 10/20/30 mensilità direttamente dal conto corrente bancario.

Comet: quali sono i prezzi da cogliere al volo

Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, un top di gamma a tutti gli effetti, finalmente in vendita ad un prezzo non particolarmente elevato, almeno in confronto al listino originario. La richiesta finale dell’azienda corrisponde esattamente a 749 euro, con possibilità di godere della versione no brand.

In alternativa sono disponibili anche modelli più economici, ed appartenenti prevalentemente alla fascia media del mercato italiano, come Samsung Galaxy A51, Oppo Find X2 Lite, Oppo A52, Oppo A72, LG K41s o Samsung Galaxy A30s, i loro prezzi, invece, non superano i 399 euro complessivi.

Per approfondire la conoscenza del volantino Comet, potete comunque decidere di aprire subito le pagine della campagna direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando che è attivo su tutto il territorio nazionale, senza limitazioni particolari.