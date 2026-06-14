Razzi al plasma pulsato: la svolta NPPD che accende e spegne i motori

I razzi a propellente solido hanno accompagnato l’esplorazione spaziale fin dai suoi albori, e per buoni motivi: sono potenti, affidabili e restano pronti all’uso anche dopo anni passati in deposito. C’è però un problema che pesa parecchio quando si parla di missioni complicate. Una volta accesi, non si possono spegnere. La combustione, insomma, va avanti per conto suo fino a quando il carburante non finisce, e nessuno può fermarla a metà strada.

Ecco perché questa limitazione conta più di quanto sembri. Un motore che non si lascia gestire è poco adatto a manovre fini, a correzioni di rotta delicate, a tutto ciò che richiede precisione. Una nuova tecnologia basata sul plasma pulsato punta proprio a togliere di mezzo questo difetto, mettendo insieme la semplicità dei motori solidi e la flessibilità tipica dei propulsori a liquido. Sulla carta è un bel salto.

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Come funziona il sistema NPPD

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra la Aerospace Corporation, la University of Southern California e la Naval Postgraduate School. Lì i ricercatori stanno mettendo alla prova un sistema dal nome piuttosto tecnico, scarica di plasma pulsato a nanosecondi, abbreviato in NPPD. Detto in parole semplici, si tratta di una tecnologia che genera impulsi elettrici ad altissimo voltaggio ma brevissimi, sotto i 100 nanosecondi. Questi impulsi creano un plasma a bassa temperatura capace di controllare quando la combustione chimica si accende e quando si spegne.

Il cuore della faccenda è tutto qui. Chi si occupa di manovre orbitali lo sa bene: poter dosare la spinta in modo controllato cambia le carte in tavola per gli operatori spaziali di oggi. Non è un dettaglio da poco, è la differenza tra un motore che esegue ordini e uno che fa di testa sua.

Dove potrebbe fare la differenza

Basta pensare ai piccoli satelliti e ai CubeSat, che spesso hanno bisogno di micro correzioni orbitali distribuite nel tempo. Questi dispositivi non possono permettersi il peso e la complicazione di valvole, pompe e tubature che servono ai sistemi a combustibile liquido. Un motore solido capace di accendersi e spegnersi a comando, qui, sarebbe una vera svolta.

C’è poi la questione del propellente. Il sistema usa polimeri liquidi ionici, che offrono ottima stabilità termica e buona resistenza meccanica. Tradotto: il motore resta efficiente anche quando le temperature variano in modo estremo, e nello spazio profondo questa è una caratteristica che vale oro. Il propellente avanzato tiene insieme tutto il sistema senza mostrare cedimenti.

Per ora il progetto resta confinato in laboratorio, in piena fase sperimentale. Una cosa interessante, però, riguarda il prototipo: non richiede serbatoi a pressione, il che semplifica parecchio la costruzione. Se i test continueranno a dare buoni risultati, l’obiettivo sarà portare la tecnologia verso un impiego concreto. A quel punto i futuri veicoli spaziali potrebbero affrontare manovre orbitali complesse e correzioni di rotta nello spazio profondo con una flessibilità che, per questa categoria di motori, fino a oggi sembrava semplicemente impossibile.