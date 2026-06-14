Zoomlion LW3600-240NB: ecco la gru più grande del mondo

La gru più grande del mondo arriva dalla Cina e porta un nome che già fa capire le ambizioni del progetto: LW3600-240NB. È stata sviluppata da Zoomlion, colosso industriale cinese, ed è pensata per un compito preciso, montare turbine eoliche di dimensioni mai viste prima. Quando si parla di energia pulita, infatti, le sfide non sono solo politiche o economiche. Spesso sono soprattutto ingegneristiche, e questa macchina ne è la prova più evidente.

Una gru alta quanto un grattacielo

Per dare un’idea concreta delle proporzioni, basti pensare che questa gru a torre raggiunge un’altezza paragonabile a un palazzo di 80 piani. Non è un modo di dire per fare scena, è proprio la realtà di un mezzo che non ha precedenti nel suo settore. Il punto di forza, oltre alle dimensioni pure e semplici, sta nell’approccio scelto da Zoomlion: un sistema modulare e integrato che dovrebbe accorciare in modo sensibile i tempi di cantiere. E nei grandi progetti eolici il tempo, si sa, pesa parecchio sui costi finali.

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La domanda viene quasi naturale: perché spingersi fino a simili misure? La risposta sta tutta nell’evoluzione delle turbine eoliche degli ultimi anni. Il settore delle rinnovabili ha continuato ad alzare l’asticella, costruendo turbine sempre più grandi per intercettare venti più costanti e produrre quantità maggiori di elettricità. Più si sale in quota, più il vento diventa regolare e sfruttabile. Da qui la corsa verso impianti sempre più imponenti.

Componenti da centinaia di tonnellate a quote record

Oggi i mozzi delle pale superano spesso i 150 metri di altezza, e i progetti futuri guardano già verso quota 200 metri. Numeri che fino a poco tempo fa sembravano fantascienza e che invece stanno diventando lo standard di riferimento per i nuovi parchi eolici. Il problema, però, è tutt’altro che banale. Sollevare e posizionare componenti che pesano centinaia di tonnellate a quelle altezze richiede macchinari fuori dal comune, capaci di unire potenza, precisione e stabilità.

Ed è esattamente il vuoto che LW3600-240NB punta a colmare. Una gru pensata non per un singolo cantiere, ma per accompagnare un’intera generazione di turbine sempre più alte e potenti. Più le pale crescono in dimensioni, più serve qualcosa in grado di gestirle senza compromessi sulla sicurezza. E in questo senso il modello firmato Zoomlion rappresenta una risposta concreta a un’esigenza che il mercato dell’energia rinnovabile sente in modo sempre più pressante.

La logica è chiara: senza mezzi adeguati, l’ambizione di sfruttare il vento ad altitudini record resta solo sulla carta. Le turbine giganti hanno bisogno di una catena di montaggio altrettanto fuori scala, e una gru capace di lavorare a queste quote diventa un tassello fondamentale per la transizione energetica. Non è un caso che proprio la Cina, tra i protagonisti assoluti nel campo delle rinnovabili, abbia messo a punto un simile gigante meccanico.

L’approccio modulare resta forse l’aspetto più interessante di tutto il progetto. Montare e smontare una struttura del genere in tempi ragionevoli fa la differenza tra un cantiere efficiente e uno che si trascina per mesi. E quando in gioco ci sono installazioni di queste proporzioni, ogni giorno risparmiato si traduce in vantaggi tangibili per chi deve portare a termine il lavoro.