L’operatore virtuale UniPoste Mobile da tempo propone una serie di nuove offerte tariffarie ricaricabili su rete Vodafone 4G, dedicate ai propri clienti consumer. Si va dai 2.99 euro al mese con 2 Giga agli 11.99 euro mensile per 30 Giga di traffico dati.

Per chi non lo conoscesse, UniPoste Mobile è un operatore virtuale di tipo ATR, ovvero un particolare virtuale che si occupa della rivendita del traffico all’ingrosso di un altro operatore, gestendone la commercializzazione con il proprio marchio. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

UniPoste Mobile: offerta da soli 2.99 euro al mese

All’interno della homepage del sito ufficiale UniPoste è presente una locandina digitale riportante il claim “Una nuova esperienza di comunicazione” all’interno della quale sono indicate 5 differenti offerte ciascuna delle quali riportante la propria denominazione, il costo mensile previsto e il bundle proposto.

Si parte con la più economica Easy, che offre 300 minuti al mese verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 2 Giga al mese di traffico dati 4G a 2.99 euro al mese. L’offerta Economy prevede invece 500 minuti al mese verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga al mese di traffico dati 4G, al costo di 4.99 euro al mese.

Disponibile pure la Relax, con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati per la navigazione in internet in 4G. Il tutto a 5.99 euro al mese. Salendo ancora di prezzo, è possibile sottoscrivere l’offerta Cheap che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 9.99 euro al mese.

Ultima offerta è la Full, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 30 Giga di traffico dati in 4G al prezzo di 11.99 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.