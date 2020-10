Esselunga ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, adottando una nuova soluzione pensata per invogliare i consumatori che vogliono spendere poco nell’acquisto di tecnologia di ultima generazione.

Fino all’11 novembre, in ogni singolo punto vendita è stato attivato il volantino Sconto 30/40/50%, nel quale si trovano prima di tutto 20 pagine di ottime offerte di beni di prima necessità, con qualche piccolo accenno però alla tecnologia generale. Gli acquisti, come al solito, possono essere completati solamente nei negozi in Italia, non sul sito ufficiale.

Esselunga: le offerte attive fino all’11 novembre

Le offerte del volantino Esselunga riservano all’utente un’ottima possibilità di risparmio, in particolare per quanto riguarda l’acquisto di due prodotti: Xiaomi Mi Band 4 e Xiaomi Redmi Airdots Basic.

La smartband, lo diciamo subito, non è l’ultimo modello disponibile sul mercato italiano, da qualche mese è stata lanciata la Xiaomi Mi Band 5, ma ancora oggi la suddetta può essere considerata un ottimo punto di partenza per coloro che vogliono spendere il meno possibile. L’acquisto da Esselunga richiede un esborso finale di soli 22,90 euro.

Le Redmi Airdots Basic sono invece cuffiette true wireless, in particolare in-ear, commercializzate con dock di ricarica da 300mAh, e sopratutto in grado di garantire una autonomia complessiva fino a 12 ore. Il loro prezzo è sempre bassissimo, saranno necessari solamente 22,90 euro.

Questi sono alcuni esempi di ciò che vi aspetta direttamente nel volantino Esselunga, il consiglio è di scoprirlo da vicino aprendo il prima possibile il sito ufficiale o ancora meglio recandosi in uno dei tantissimi negozi presenti sul territorio.