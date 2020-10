Android Auto è da sempre uno dei servizi targati Google maggiormente accreditati. Milioni di utenti in tutto il mondo, di fatto, utilizzano quotidianamente il suddetto servizio che, come ben sappiamo, permette di svolgere innumerevoli operazioni al volante in totale sicurezza.

Nonostante possa definirsi un sistema pressoché perfetto, Google continua a rilasciare degli aggiornamenti che incrementano la stabilità e la sicurezza degli automobilisti. A tal proposito, dunque, di recente il colosso della Mountain View ha annunciato l’introduzione di un nuovo update che, stando a quanto riportato, introdurrà delle novità molto interessanti. Scopriamo quindi di seguito le prime indiscrezioni circolate online.

Android Auto: il nuovo aggiornamento introduce una valanga di novità

Stando a quanto emerso recentemente online, le novità che verranno introdotte nel prossimo aggiornamento di Android Auto sembrerebbero essere molteplici. In particolare pare che Google stia lavorando ad un redesign della grafica di YouTube Music, in modo tale da rendere il servizio di streaming musicale ancor più semplice da utilizzare.

Un’altra novità molto interessante potrebbe riguardare la lettura dei parametri del veicolo. A quanto pare, infatti, attraverso Android Auto gli utenti potranno controllare e gestire alcuni parametri fondamentali del mezzo, come ad esempio il freno a mano, l’accensione e lo spegnimento delle luci interne, lo stato della marcia, l’accensione e lo spegnimento dei fari e tanto altro ancora.

Ricordiamo infine che si tratta di indiscrezioni fortemente accreditate, ma non ancora confermate da Google stessa. L’aggiornamento, di fatto, è ancora in fase di lavorazione e, proprio per questo motivo, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo.