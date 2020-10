Expert continua a rincorrere i top del settore della rivendita di elettronica, proponendo periodicamente ottime offerte dai prezzi sempre più accessibili, ed in grado di soddisfare un numero crescente di consumatori.

L’ultima idea dell’azienda vuole aprire le porte dei negozi verso gli utenti che vogliono acquistare un elettrodomestico di ultima generazione, per questo ha deciso di regalare la Padella Sphera Tognana a tutti coloro che spenderanno più di 199 euro, su un qualsiasi acquisto, con un piccolo focus proprio sui dispositivi per la casa. La consegna dell’omaggio sarà immediata, non sarà necessario attendere nemmeno un giorno prima di poter godere personalmente del prodotto in questione.

Expert: il volantino è da sogno

Ad affiancare un meccanismo molto diffuso ed apprezzato dalla community, in questi giorni Expert ha deciso di scontare, ad un prezzo inferiore ai 700 euro, l’ultimo Samsung Galaxy S20 FE. Il nuovo modello appena giunto sul mercato, è stato ideato da Samsung per soddisfare le esigenze di tutti i consumatori che, dopo una lunga attesa, vogliono mettere le mani sul classico Samsung Galaxy S20, ma condito con un processore Qualcomm Snapdragon 865 e non il solito Exynos (pur restando invariate tutte le altre specifiche tecniche).

Il volantino Expert non è ovviamente legato al suddetto singolo prodotto, sono disponibili anche tantissimi altri sconti ed offerte speciali da cogliere al volo per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.