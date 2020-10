MediaWorld rinnova la propria campagna promozionale, rilanciando la sfida alle dirette concorrenti del mercato, proponendosi come valida alternativa nell’ambito gaming, o notebook di ultima generazione.

Il volantino corrente risulta essere disponibile sia in negozio che online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione appunto per la consegna (non sono previsti sconti particolari al superamento di determinati livelli). Per risparmiare sarà possibile affidarsi direttamente alla consegna in negozio, o basterà recarsi personalmente in loco.

MediaWorld: le offerte sono incredibili, ecco tutti i prezzi più bassi

Il settore dei notebook gaming è in forte crescita, sono sempre di più gli utenti che si avvicinano ad un mondo dimenticato fino a qualche anno fa, essendo nel contempo disposti ad investire cifre notevoli per il loro acquisto finale.

Da MediaWorld si troveranno tantissimi sconti assolutamente interessanti, anche legati semplicemente ai notebook per le operazioni più comuni, come lo smart working, ecco allora che sarà possibile acquistare Huawei Matebook D14 a 641 euro, Samsung Chromebook 4 a 349 euro, Acer Aspire A315-23-R8VS a 429 euro o Samsung ChromeBook 4+ a 399 euro.

Molto allettanti sono anche gli sconti applicati sugli accessori per i prodotti di questo tipo, troviamo ad esempio i modem/router in promozione anche del 50% rispetto al listino originario, passando per le periferiche esterne (come gli SSD o gli hard disk portatili).

