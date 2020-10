WhatsApp permette di spiare gli utenti in questo modo gratuito

Ripercorrendo la storia di WhatsApp, sono stati tanti gli aggiornamenti che hanno modificato la piattaforma fino a renderla la migliore in assoluto. Almeno secondo quanto concerne il punto di vista della messaggistica istantanea, non ci sono infatti rivali che possono scalfire la solida corazza che il colosso ha creato attorno a sé in questi anni.

Molti miglioramenti sono stati apportati proprio al fine di rendere tutto più semplice agli utenti, vero e proprio fulcro del progetto. Sono oltre 1,5 miliardi le persone che utilizzano WhatsApp ogni giorno, tutte sempre sul chi va la vista la possibilità di incappare in qualche truffa o problematica. Uno dei problemi che sembra essere stato risolto è quello dello spionaggio, anche se da qualche tempo gli utenti avrebbero segnalato un nuovo metodo per ficcare il naso negli affari di altre persone.

WhatsApp, in questo modo è possibile spiare chiunque senza farsene accorgere

Da diverse settimane non si parla d’altro: su WhatsApp potrebbe intervenire un’applicazione di terze parti per capire le abitudini degli utenti. In particolar modo si tratta dei movimenti, quelli fatti in entrata ed uscita.

In poche parole grazie alla nuova applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker, le persone potranno scoprire quali sono gli orari precisi in cui un utente monitorato sceglie di entrare o uscire da WhatsApp. Il tutto è possibile scaricando l’applicazione e lasciandola attiva in background in modo che questa possa inviarvi una notifica istantanea. L’app almeno per il momento è gratuita e legale per tutti gli utenti.