Trony accoglie all’interno del proprio volantino una lunghissima serie di offerte e di sconti speciali, con i quali alcuni utenti possono effettivamente pensare di risparmiare e di spendere veramente pochissimo.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da considerarsi attiva solamente in determinati punti vendita sul territorio nazionale, più precisamente è fruibile presso le regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, e presso il piccolo paese di Affi (sito in Veneto). In nessun’altra area è disponibile, nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: questi sono gli sconti con i prezzi più invitanti

Il volantino Trony si caratterizza, non tanto per la qualità degli sconti applicati, quanto per il meccanismo che lo regola. Gli utenti che spenderanno almeno 499 euro, indipendentemente dal prodotto o dai modelli scelti, entreranno di diritto nella possibilità di accedere ai magnifici 5.

Una volta in cassa, infatti, potranno scegliere uno dei 5 prodotti preselezionati da Trony, e pagarlo solamente 99 euro. I modelli coinvolti nella promozione sono: Samsung Galaxy A30s, TV Led da 43 pollici, Samsung Galaxy Watch Active, monopattino EMG o iRobot Roomba 676.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, è possibile affidarsi ad un elevato numero di prodotti in promozione, tra cui spiccano tanti medi di gamma in vendita a poco meno di 250 euro, quali sono ad esempio Oppo A52, Huawei P40 Lite, Oppo A72, Motorola G9 Play e similari.

Il volantino Trony, che ricordiamo essere limitato esclusivamente a determinate aree del territorio nazionale, è fruibile nel nostro articolo.