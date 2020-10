Dopo aver presentato soltanto qualche mese fa il suo primo smartwatch, il noto produttore cinese Realme si appresta a portare in veste ufficiale sul mercato il suo successore. Secondo le ultime indiscrezioni e gli ultimi teaser trapelati in rete, infatti, il prossimo 2 novembre verrà presentato ufficialmente il nuovo Realme Watch S.

Il primo smartwatch a marchio Realme ricordava almeno ad un primo impatto un Apple Watch o un Amazfit GTS, dato che era dotato di un display con quadrante di forma quadrata. A quanto pare, però, per il suo nuovo modello l’azienda cinese ha scelto di cambiare design e caratteristiche tecniche. Come già accennato, infatti, in queste ultime è stata pubblicata sulla pagina ufficiale Realme Pakistan una immagine teaser ufficiale del nuovo smartwatch dell’azienda.

Your world now on your wrist with #realmeWatchS. Get Fit with 16 Sports mode, 1.3" auto-brightness adjustment display and multiple health monitors. #LeaptoNextGen on 2nd November by watching the Live event on FB and YT. #realme #DareToLeap pic.twitter.com/Ij6vCatDhU

