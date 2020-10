Android omaggia gli utenti con 6 app a pagamento gratis sul Play Store

È inutile ricordare a tutti quale sia il sistema operativo non solo mobile ma in assoluto ad essere il più utilizzato al mondo. Stiamo ovviamente parlando di Android, il simpatico robottino verde che ormai ricopre l’intera superficie mondiale a suon di dispositivi mobili.

Se vi state chiedendo perché la leadership del sistema operativo di Google riguardi non solo l’ambito mobile, il discorso è molto semplice: anche Microsoft è stata superata. Windows infatti non è più la piattaforma più diffusa al mondo, visto che Android è arrivata oltre. Il tutto è possibile grazie a tutto quello che la grande azienda americana permette ai suoi utenti, i quali amano personalizzare il proprio dispositivo. La versatilità è infatti uno degli aspetti principali che riesce ad essere fruibile soprattutto grazie alla presenza del Play Store. Qui ci sono tantissimi contenuti che peraltro in alcuni casi possono diventare gratuiti invece che a pagamento, proprio come durante la giornata di oggi.

Per avere tutte le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi questi titoli a pagamento risultano gratuiti per tutti gli utenti che li scaricano dal Play Store

L’elenco che trovate qui in basso racchiude diversi dei titoli che solo per oggi Android renderà disponibili gratis. Ovviamente potete scaricarli direttamente dal titolo che trovate nella lista grazie alla presenza del link diretto.