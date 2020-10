Android offre 10 app a pagamento gratis sul Play Store di Google

La maggior parte del pubblico in possesso di uno smartphone, detiene un dispositivo con a bordo il sistema operativo mobile Android. Quello caratterizzato dal simpatico robottino verde è il sistema più variegato e soprattutto disponibile alla personalizzazione. Proprio per questo molti utenti scelgono Google, che negli ultimi anni è stato in grado di migliorare ancor di più quella che sembrava già da tempo una macchina quasi perfetta.

L’obiettivo è quello di concedere grande versatilità, soprattutto per quanto riguarda le icone, i temi e tutte le impostazioni che possono tornare utili durante la giornata. A rendere possibile tutto ciò non è solo l’impostazione basilare di Android ma anche la presenza del Play Store, market dedicato al download dei contenuti più interessanti. I titoli sono davvero tantissimi e comprendono oltre alle varie utilità anche giochi e divertimenti vari. Oggi peraltro sembra essere giornata di offerte, visto che ci sono diversi titoli a pagamento concessi in maniera gratuita.

Per avere le migliori offerte anche da parte del mondo Amazon con codici sconto disponibili, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi il Play Store lancia i soldi: ecco diversi titoli a pagamento gratis

La lista qui sotto mostra 10 titoli a pagamento gratis tra app e giochi del Play Store di Android. Ci sono anche i link diretti per il download.