WindTre sta cercando di accontentare, o meglio fidelizzare la propria clientela, lanciando periodicamente ottime offerte mirate esclusivamente agli ex clienti del brand, che avevano lasciato il consenso ad essere ricontattati per successive promozioni.

Sono a tutti gli effetti soluzioni definite SMS winback, quindi risultano essere mirate esclusivamente per il numero di telefono a cui è stato inviato il messaggio o che è stato contattato direttamente dal call center. Non è possibile cederla a terzi, o compiere qualsiasi altra operazione di questo tipo.

In genere il costo di attivazione è scontato del 100%, l’unica cifra da pagare riguarderà l’acquisto della SIM ricaricabile, corrispondente in genere a 10 euro, con pochissimo credito residuo già incluso.

WindTre: di che offerta stiamo parlando

L’offerta di cui stiamo parlando è la Go 50 Star+, presenta un costo fisso mensile, da versare direttamente tramite il credito della SIM, di soli 7,99 euro. Al suo interno sono stati posizionati ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono registrato precedentemente in Italia.

L’attivazione è possibile direttamente nei punti vendita, previa presentazione dell’SMS inviato da WindTre. Non sono previsti vincoli contrattuali, quindi l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda quando verrà a costo zero, inoltre il pagamento potrà essere effettuato direttamente tramite credito residuo, senza l’obbligo di conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

Ad oggi non sappiamo se verrà resa attivabile anche in versioni differenti da quella indicata direttamente nell’articolo, né fino a quando verrà proposta ai clienti selezionati.