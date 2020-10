Con le nuove misure sempre più restrittive adottate da Governo e Regioni, le serie televisive ritornano ad essere il passatempo preferito da milioni di consumatori costretti a restare nuovamente in casa. Ad oggi le piattaforme principali che offrono contenuti video in streaming sono molteplici, tra cui ovviamente Netflix, Infinity, Now Tv e Prime Video. Ciononostante, però, il principale leader del mercato risulta essere in assoluto Netflix il quale, con le sue produzioni originali, ha completamente stregato tutti i suo utenti. Fra i titoli maggiormente apprezzati negli ultimi mesi, rientrano in particolare Lucifer, Suburra e Peaky Blinders.

Per la gioia di tutti i fan, ad oggi possiamo fornirvi delle novità molto interessanti poiché, proprio nelle ultime settimane, il mondo cinematografico è ufficialmente ripartito in seguito a diversi mesi di stop causa Covid-19. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Peaky Blinders, Suburra e Lucifer: le novità in arrivo su Netflix

Manca davvero poco al rilascio ufficiale della terza ed ultima stagione di Suburra. Dopo molteplici difficoltà legate allo scoppio della pandemia nel nostro paese, finalmente il cast è riuscito a completare le riprese, permettendo quindi alla produzione di lavorare ad una delle stagioni più belle di sempre. E’ quindi ufficiale, Suburra 3 arriverà su Netflix il prossimo 30 Ottobre 2020.

Passiamo ora alla seconda parte della quinta stagione di Lucifer, forse una delle serie televisive più attese di sempre. Anche in questo caso, secondo alcune voci di corridoio, non dovrebbe mancare molto al rilascio dei nuovi episodi. Si attendono quindi ulteriori notizie ufficiali da parte di Netflix.

Terminiamo infine con Peaky Blinders. La serie televisiva britannica, come ben sappiamo, ha riscosso un successo eclatante durante la prima ondata di Covid-19 registrata a Marzo. Ad oggi, quindi, milioni di fan attendono il rilascio della sesta stagione, prevista ufficialmente tra la fine di quest’anno ed i primi mesi del 2021.