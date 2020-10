Pokémon Go continua ad essere uno dei videogame più apprezzati in tutto il mondo e Niantic Lab riesce a mantere i players fedeli e ad attirarne dei nuovi grazie allo sviluppo costante del videogame. L’applicazione è disponibile per tutti gli utenti Android e Apple, e per tutti i players sta arrivando un nuovo upload in occasione dell’evento di Halloween.

Questo mese, infatti, è decisamente molto movimentato perché gli sviluppatori del gioco hanno introdotto diverse ed entusiasmanti sfide e novità, ma per il giorno di Halloween si prevedono grandi cose. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

Pokémon Go e Halloween: tantissime sorprese per i players, ecco quali

Come ogni anno l’evento di Halloween è incredibile, e anche quest’anno i fan non aspettano altro che scoprire le novità che gli sviluppatori hanno introdotto. Secondo le ultime indiscrezioni, sono in programma una serie di eventi dedicati che iniziano il 24 di Ottobre e dovrebbero terminare il 4 di Novembre salvo eventuali cambiamenti.

E’ prevista una nuova ricerca speciale in cui dovrebbe fare il suo debutto il Pokémon Yamask nella forma di Galar. I più fortunati, inoltre, potrebbero incontrare Spiritomb anche nella versione cromatica.

Gli sviluppatori del gioco hanno pensato inoltre di introdurre dei mini eventi a tema come “Padronanza della cattura: il giorno dei fantasmi” e la Coppa Halloween nella Lega Lotte GO. Inoltre hanno fatto sapere agli utenti che nella boutique saranno disponibili dei nuovi oggetti per gli avatar come ad esempio una maschera Pikachu, una tuta Gengar, una maschera Banette e ancora tanto altro.