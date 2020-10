Esselunga colpisce ancora con una promozione che ha quasi dell’incredibile, tutti gli utenti potranno raggiungere l’acquisto di un nuovo videogame per PS4 ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

L’offerta tech sta cambiando, per una volta l’azienda ha deciso di modificare il settore e la categoria merceologica coinvolta, dedicandosi interamente ai videogame, nonché a tutti gli utenti che amano giocare con la console Sony. Il prodotto incluso in promozione è il nuovissimo Fifa 21, commercializzato in versione PS4, ma con upgrade gratuito a PS5. Nel momento in cui verrà commercializzata la nuova console, sappiate che non dovrete acquistare anche il titolo successivo, ma potrete utilizzare il suddetto gratuitamente (senza costi accessori).

Esselunga: gli sconti non finiscono mai di stupire

Ogni anno Electronic Arts cerca di migliorare il livello raggiunto nella versione precedente, facendo di tutto per rendere l’esperienza di gioco più realistica possibile. In Fifa 21 gli sviluppatori hanno introdotto un nuovo gameplay, il cui scopo è di valorizzare la fantasia e la bravura del gamer, distaccandosi da tutti gli artifici o dalle meccaniche di gioco.

Questa è la principale novità, per il resto parliamo del solito ottimo Fifa 21, con 700 squadre, 90 stadi in cui giocare e 30 campionati differenti. E’ presente, se amanti del genere, anche la Modalità Carriera che vi permetterà di prendere per mano la vostra squadra del cuore, per portarla in cima alle classifiche europee e mondiali.