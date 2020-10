Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete in queste ultime settimane, il sotto brand di Huawei potrebbe essere venduto molto presto. Nonostante questo, comunque, l’azienda cinese Honor sta continuando ad ampliare il suo repertorio di smartphone e infatti fra pochissime ore verrà svelato ufficialmente il nuovo medio di gamma Honor X10 Lite.

Honor X10 Lite: ecco cosa aspettarci

In queste ultime settimane il nuovo dispositivo del produttore cinese è stato ampiamente spoilerato, sia in maniera ufficiosa sia in maniera ufficiale. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi gli ultimi dettagli del dispositivo prima del suo debutto sul mercato previsto per domani 23 ottobre. Il primo paese in cui verrà commercializzato sembra che sarà la Russia, almeno stando alle nuove immagini teaser pubblicate in rete.

Sempre queste immagini ci danno una conferma riguardo all’aspetto estetico del dispositivo. Osservandole, infatti, è possibile osservare come il nuovo Honor 10X Lite sarà caratterizzato sul fronte da un display con un punch hole centrale. Il pannello, nello specifico, sarà di tipologia IPS LCD e per questo motivo troveremo il sensore biometrico per lo sblocco del device posizionato sul tasto di accensione e spegnimento sul frame laterale.

La parte posteriore del device sarà disponibile in diverse colorazioni, tra le quali ci saranno quella Green e una cangiante White/Pink. Il comparto fotografico sarà poi posizionato a semaforo sul lato sinistro della scocca. Le fotocamere, in particolare, saranno composte da un sensore fotografico principale da 48 megapixel. Lato prestazionale, invece, il cuore pulsante di questo smartphone sarà il SoC HiSilicon Kirin 710A, mentre sarà poi presente una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 22.5W. Come sugli ultimi device dell’azienda cinese, infine, non ci saranno i servizi Google pre-installati.

Insomma, queste sono le specifiche tecniche e il design del nuovo Honor 10X Lite e sembra proprio che si tratterà in sostanza della versione Honor dello scorso Huawei P Smart 2021. Staremo a vedere quale sarà il prezzo di vendita rispetto a quello del device di casa Huawei.