Google ha testato a lungo l’implementazione di un abbonamento Premium per Google Foto, quindi non in sostituzione alla versione standard. L’abbonamento è di tipo mensile e ha l’intento di aiutare gli utenti non solo nella fase che precede lo scatto ma anche durante il processo di stampa.

La fase di test è stata chiusa a giugno per prendere in considerazione il feedback degli utenti. Di recente sono trapelati online alcuni indizi che indicano un possibile ritorno alla ribalta di quest’abbonamento. Google pare stia ufficializzando la variante premium e il rispettivo prezzo. Gli abbonati al servizio premium di Google Foto riceveranno dieci stampe fotografiche di alta qualità consegnate a domicilio per l’equivalente di 6,99 dollari al mese. Il prezzo è di circa un dollaro in meno rispetto al test iniziale e la spedizione è inclusa.

Google Foto: arriva un nuovo abbonamento Premium con cadenza mensile per stampare i tuoi scatti con pochi click

Persone e animali domestici possono essere selezionati per avere la priorità nei suggerimenti di stampa automatici e le stampe possono anche essere stampate in formato cartolina. Gli utenti possono scegliere tra ricevere finiture opache o lucide, nonché se vorrebbero rilegare i propri scatti con un bordo o meno. Google ha annunciato che le foto sono stampate su cartoncino, quindi dovrebbero resistere all’uso per scrapbooking o alla spedizione tramite il servizio postale. Inoltre è possibile saltare un mese di abbonamento o annullarlo.

L’azienda coglie anche l’occasione per introdurre la stampa in giornata da Walgreens negli USA. Walgreens può evadere gli ordini in giornata tramite Google Foto per stampe fotografiche che rispettino le dimensioni di 4×6, 5×7 e 8×10. I pickup di stampa Walgreens lo stesso giorno dovrebbero essere disponibili già in molti Stati, mentre l’abbonamento premium sarà lanciato alla fine di questo mese tramite l’app Google Foto, disponibile su APK Mirror e Play Store. In Italia dovremo aspettare per poter usufruire di un servizio simile, ma potrebbero presto esserci delle novità.