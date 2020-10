Sono vari i motivi per cui una persona decide di scegliere un’automobile piuttosto che un’altra. Sicuramente, uno di questi motivi riguarda il fattore estetico, ma non solo. L’alimentazione è uno dei punti chiave per cui una persona decide di acquistare un nuovo veicolo. Tuttavia, i pareri sembrano essere discordanti tra di loro. Cosa scegliere quindi? Ibrido, benzina, diesel o elettrico? Ovviamente ci sono varie valutazioni da fare, ma la sfida sembra essere principalmente tra diesel ed elettrico e il primo, secondo i dati, è nettamente il migliore. Scopriamo di seguito il perché di tutto ciò.

Diesel contro elettrico: la sfida tra le alimentazioni continua ad esserci, ma il gasolio vince sempre

Molti sostengono che nel giro di dieci anni le auto elettriche dovrebbero dominare nettamente tutto il panorama nel mondo delle automobili, tuttavia c’è ancora una grande parte di persone che si schiera dalla parte del gasolio. Dunque, cosa scegliere?

Sono 5 i motivi per i quali fare una scelta come il gasolio è nettamente meglio, e li scopriamo di seguito. Il primo è dato dal costo dell’automobile, che nel caso in cui si trattasse di un’auto elettrica potrebbe essere davvero esorbitante. Il secondo è rappresentato dai costi di manutenzione ordinaria, molto più esosi rispetto al suo rivale diesel. Il terzo motivo riguarda l’assenza di colonnine di ricarica sul territorio, dunque ciò renderebbe difficile la ricarica. Il quarto motivo è sicuramente l’inquinamento che che un’auto elettrica produrrebbe a fine del suo ciclo vitale per quanto riguarda lo smaltimento. Infine, il quinto e ultimo motivo è il costo di rifornimento, il quale, in alcuni casi, supera di gran lunga quello del gasolio.

Siete ancora sicuri di acquistare un’auto con motore a diesel o volete optare comunque per un’auto elettrica?