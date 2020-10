app sul nostro smartphone quasi senza accorgercene. Siamo fiduciosi verso queste che, spesso, si rivelano potenzialmente pericolose. Questo perché la sola presenza del software sul Play Store ci da la sicurezza che queste app sono sicure su Molto spesso scarichiamo dellesul nostro smartphone quasi senza accorgercene. Siamo fiduciosi verso queste che, spesso, si rivelano. Questo perché la sola presenza del software sulci da la sicurezza che queste app sono sicure su Android , ma non è così. Nonostante molti pensino che le app siano sicure, si è visto, in molti casi, che queste applicazioni sullo Store possono nascondere al loro interno dei pericoli davvero importanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

App pericolose: prima di scaricare c’è bisogno di fare una controllata generale

Dunque, come accennato prima, le app di cui stiamo parlando possono essere molto pericolose per il semplice fatto che al loro interno potrebbero nascondere dei malware estremamente dannosi per il nostro sistema e non solo. Queste possono addirittura accedere ai nostri home banking e sono assolutamente da tenere d’occhio.

Naturalmente, non appena c’è il riscontro del problema da parte di Google, il suddetto elimina tempestivamente questi software dallo store. Inoltre, cosa molto importante, rende noto il problema in modo tale che altri non scarichino i software.

Quindi, risulta necessario verificare sempre la provenienza delle app pericolose e, soprattutto, consultare le recensioni. Questo ci farà capire con una maggiore velocità se ci sono delle eventuali problematiche che già prima erano note.

Infine, concludiamo con una lista di app che è meglio non scaricare o da cancellare assolutamente perché dannose: