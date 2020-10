Il legame tra la vita di coppia e WhatsApp è sempre più stretto. La piattaforma di messaggistica istantanea è al fianco di tutte le coppie, nei vari momenti della relazione: si va dalla fase della conoscenza, a quella del rapporto vero e proprio sino, nei casi peggiori, alla rottura. Anche in questo senso, WhatsApp è determinante. In alcuni casi, infatti, i tradimenti avvengono proprio tra una conversazione e l’altra.

WhatsApp e la lettura segreta delle chat del partner

Non c’è da stupirsi se sempre più persone, in un modo o nell’altro, cercano di mettere gli occhi sulle conversazioni del proprio lui o della propria lei. Per la lettura delle chat del partner, spesso e volentieri, gli utenti si affidano al metodo più semplice: spiare direttamente lo smartphone altrui.

La soluzione più semplice non sempre però è sinonimo di risultati. Basta solo pensare che, nei casi più rilevanti, chi ha qualcosa da nascondere tende a cancellare per tempo ogni contenuto sospetto.

Nelle ultime settimane è stato però scoperto un metodo alternativo per leggere le conversazioni del partner. Basta affidarsi semplicemente a WhatsApp Web. Attraverso l’estensione della chat di messaggistica, infatti, si possono sincronizzare le comunicazioni da smartphone ad un pc. Per questa ragione, quindi, è necessario avere anche per pochi secondi il pieno possesso dello smartphone altrui per creare una copia delle conversazioni del partner su computer.

Con il metodo di WhatsApp Web c’è inoltre un vantaggio aggiuntivo. Le conversazioni copiate sul dispositivo fisso, infatti, saranno anche aggiornate in tempo reale.