Surface Pro 7: 250€ di sconto per il famoso 2 in 1

Un portatile 2 in 1 potente e affidabile in forte sconto direttamente dallo store di Microsoft. date un'occhiata alle configurazioni e scegliete quella che fa più per voi.

Microsoft non lesina sugli sconti. Finalmente è disponibile un’offerta veramente accattivante direttamente sullo store di Microsoft, che sconta uno dei propri prodotti di punta di ben 250€ sull’acquisto. Una promozione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se siete alla ricerca di un dispositivo leggero, potente e portatile, tra i migliori del settore. Ma vediamo insieme i modelli del Surface Pro 7 e le sue configurazioni in sconto!

Surface Pro 7, un 2 in 1 incredibile a prezzo scontato

Le versioni scontate di ben 250€ sono due: la configurazione con Intel i5 e 8GB di ram, al costo di 1.149€, invece di 1.399€, e la versione con Intel i5 e 16GB di ram, al costo di 1.349€, invece dei 1.599€ previsti dal listino. Sconti anche sui modelli meno equipaggiati, ma in misura minore: 194€ di sconto per la versione i5, 8Gb di ram e soli 128GB di memoria disponibile, per un prezzo di 875€, e 38€ per la versione basic con Intel i3 e 4gb di ram, a soli 881€.

Lo sweet spot di questa promozione a nostro parere è il modello disponibile a 875€: la memoria non è molta, ma potete aumentarla con una spesa minima di un hard disk portatile o addirittura di un ssd portatile, senza raggiungere in alcun modo i 1.149€ del modello con memoria da 256GB.

Il notebook 2 in 1 in questione è dotato di uno schermo touchscreen da 12,3″ Pixel Sense, con un peso di meno di 800g. Insomma una piccola bestiola per il lavoro e per le operazioni quotidiane, che vi garantirà una portabilità estrema.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate a riguardo e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità in merito.