L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare l’attivazione gratuita della propria offerta denominata Casa, fino al prossimo 31 ottobre 2020.

Rimane anche la promozione per il costo della consegna e prima attivazione gratuito anziché 80 euro. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta appena menzionata.

PosteMobile Casa: attivazione gratuita dell’offerta fino al 31 ottobre 2020

L’offerta PosteMobile Casa Internet, attivabile sia su un numero preesistente che su una nuova linea telefonica e fruibile solo presso l’indirizzo in cui è stata richiesta l’installazione, include in dettaglio un telefono di casa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta, oltre a un modem Wi-Fi con connessione dati 4G+ illimitata fino a 300 Mbps al costo di 26.90 euro al mese, attualmente in promozione anziché 30.90 euro al mese.

Per le attivazioni di questa offerta avvenute prima del 19 ottobre 2020, era necessario pagare un contributo di attivazione di 59 euro, che era addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione. La SIM dati, inserita del modem WiFi in comodato d’uso, non è però abilitata ad effettuare e ricevere traffico voce, non è abilitata al traffico dati in roaming e non può inviare SMS.

Invece l’offerta PosteMobile Casa Web, con modem trasportabile e connessione dati illimitata, è attualmente attivabile ad un prezzo scontato pari a 20.90 euro, fino al 28 Ottobre 2020, salvo proroghe. L’offerta comprende una SIM dati all’interno del modem, la quale però non è abilitata ad effettuare e ricevere traffico voce, al traffico dati in roaming e all’invio di SMS. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.