L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta di rete fissa denominata Casa Web fino al prossimo 28 ottobre 2020 mantenendo il prezzo scontato proposto da qualche settimana.

Il costo di 20.90 euro al mese continua infatti fino al 28 Ottobre 2020, permettendo al cliente di attivare l’offerta ad un prezzo minore di 6 euro rispetto al costo base di Casa Web, che sarebbe pari a 26.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

PosteMobile proroga fino al 28 ottobre 2020 la propria offerta Casa Web

PosteMobile Casa Web prevede soltanto la connessione internet illimitata su rete 4G+ con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. È incluso, in comodato d’uso gratuito, un modem Wi-Fi 4G+ con SIM dati all’interno e anche un servizio di assistenza clienti dedicato, disponibile al numero 160.

L’attivazione è disponibile solo per i nuovi clienti privati ed esclusivamente online ad un costo di 29 euro una tantum, il quale viene addebitato nella fattura del mese successivo a quello in cui si attiva l’offerta. Attualmente PosteMobile Full si appoggia alla rete mobile 4G+ di WindTre, con la quale è possibile navigare a una velocità fino a 300 Mbps in download. In 4G la velocità massima è invece pari a 150 Mbps in download, mentre in 3G si arriva fino a 42 Mbps.

Il modem incluso nell’offerta di PosteMobile è autoinstallante e non serve dunque alcun intervento del tecnico. La spedizione del dispositivo è gratuita e la consegna avviene in circa 4 giorni lavorativi; inoltre è possibile verificare lo stato della spedizione tramite il sito web del corriere SDA, inserendo il numero della lettera di vettura comunicato via SMS. Il dispositivo in questione è in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, tuttavia, in caso di cessazione del rapporto, il modem PosteMobile va restituito entro 60 giorni a cura e spese del cliente. Per scoprire tutti i dettagli di questa, o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.