Gli avversari di Vodafone nel campo della telefonia, in questo momento storico del mercato italiano, sono senza ombra di dubbio TIM ed Iliad. Il provider inglese è alla ricerca di nuovi clienti di attrarre al suo bacino di pubblico. Per riuscire in questo obiettivo, il team commerciale del gestore ha pensato ad iniziative ad hoc legate alla portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone contro TIM ed Iliad: queste le tariffe migliori di Ottobre

La ricaricabile principale per Vodafone resta sempre la Special 50 Giga. La tariffa, oramai, rappresenta una certezza per tutti coloro che intendono attivare una nuova SIM con il provider inglese.

I consumi di Special 50 Giga prevedono 50 Giga per navigare in internet con la velocità delle reti 4G e chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il prezzo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 7,99 euro. In alcune circostanze, su base territoriale, la promozione è anche integrata con SMS illimitati verso tutti.

Come principale alternativa a questa valida tariffa, vi è la sempre conveniente Special 40 Giga. Il prezzo per il rinnovo della promozione è leggermente inferiore: 6,99 euro. Gli utenti avranno quindi a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri e 40 Giga per internet.

Sia per l’una che per l’altra offerta, è previsto un costo di attivazione variabile con pagamento una tantum. Per l’attivazione i clienti devono recarsi in uno store ufficiale di Vodafone. Ricordiamo che la portabilità è operazione propedeutica all’attivazione. Alle tariffe possono accedere i clienti di TIM, WindTre, Iliad ed altre compagnie low cost.