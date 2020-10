Come tutti ben sanno, una delle serie TV più famose e attese in assoluto è sicuramente La Casa di Carta. Questa è una fiction tutta spagnola che figura sul catalogo di Netflix con ben 4 stagioni da guardare tutte d’un fiato. Come accennato prima, la serie ha riscosso un successo davvero enorme non solo sul suo territorio ma in tutto il mondo. Attualmente la produzione sta lavorando per la quinta e la sesta stagione.

Purtroppo, come è accaduto anche per molte altre serie TV, l’emergenza sanitaria ha rallentato se non bloccato i lavori. Tuttavia, sembra che proprio ultimamente le riprese siano ricominciate in totale sicurezza e rispettando tutte le direttive imposte al cast per evitare di contrarre il Coronavirus. Ci sono già in rete diverse indiscrezioni su quello che potrebbe capitare, eccone alcune che abbiamo in serbo per voi.

La Casa di carta: la quinta parte è in lavorazione, ecco i dettagli

Molti già sanno della presenza di nuovi personaggi all’interno della quinta parte, tant’è che in rete stanno già girando immagini di Ursula Corbero, che nella fiction interpreta Tokyo, insieme a Miguel Angel Silvestre, che nella serie interpreta un nuovo personaggio che probabilmente sarà l’ex fidanzato di Tokyo, o almeno questo sembra di capire dalle foto che sono state scattate.

I fan più accaniti sembrano aver capito delle cose a cui non tutti sono arrivati, anche perché più attenti ai dettagli. Dalle foto che stanno circolando in rete, molti hanno avuto modo di notare una cosa: il taglio di capelli di Tokyo. A quanto pare, sembra essere più corto rispetto all’ultima stagione andata in onda, per questo si ipotizza a dei flashback insieme all’ex fidanzato.

Quello che possiamo dire però è che allo stato attuale sono solamente delle ipotesi che stanno circolando in rete. Quando avremo qualche dettaglio in più sulla trama non esiteremo a farvelo sapere. I nuovi episodi dovrebbero arrivare nella prossima primavera, a meno che non ci siano altri imprevisti.