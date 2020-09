Netflix, la piattaforma nata in California, è solita eliminare diverse serie tv per lasciare spazio ai nuovi arrivi e alle nuove stagioni. Tra queste possiamo vedere “Peaky Blinders”, “Baby”, “After Life”, “Vis A Vis”, “The Witcher”, “La Casa di Carta”, “Suburra”, “Narcos”, “Dark”, “Lucifer”, “The Order”, “You”, “Tredici”, “Sabrina”, “Lucifer” e “Black Mirror”. Ma anche “Young Wallander”, “Away”, “The Dutchess”, “Ratched”, “Jake Whitehall”,

“How to get away with murder”, “Grace e Frankie”. Grazie a queste la quarantena è stata meno pesante: ci hanno sostenuti nei momenti di sconforto facendoci viaggiare con la mente. Ad oggi, quali sono le serie che non rivedremo sul colosso americano?

Netflix: la lunga lista delle serie cancellate

AJ and the Queen – 1 stagione All About The Washingtons – 1 stagione Altered Carbon – 2 stagioni American Vandal – 2 stagioni Chelsea – 2 stagioni Chambers – 1 stagione Daredevil – 3 stagioni Daybreak – 1 stagione Degrassi: Next Class – 4 stagioni Designated Survivor – 3 stagioni Dirk Gently’s Holistic Detective Agency – 2 stagioni Easy – 3 stagioni Everything Sucks! – 1 stagione Friends from College – 2 stagioni Gang Related – 1 stagione Gangland Undercover Ghost Wars – 1 stagione Gypsy – 1 stagione Haters Back Off – 2 stagioni I Am Not Okay with This – 1 stagioni Insatiable – 2 stagioni Iron Fist – 2 stagioni Jessica Jones – 3 stagioni Lady Dynamite – 2 stagioni Luke Cage – 2 stagioni Marco Polo – 2 stagioni Master of None – 2 stagioni Messiah – 1 stagione Nightflyers – 1 stagione Project MC2 – 6 stagioni Santa Clarita Diet – 3 stagioni Seven Seconds – 1 stagione She’s Gotta Have It – 2 stagioni Soundtrack – 1 stagione Spinning Out – 1 stagione The Defenders – 1 stagione The Get Down – 1 stagione The Good Cop – 1 stagione The Innocents – 1 stagione The OA – 2 stagioni The Punisher – 2 stagioni 1.1. The Society – 1 stagione

Molte sono le serie eliminate dalla piattaforma. Continueranno ad aumentare nel futuro? Chi vivrà vedrà!