Spotify ha rilasciato oggi il suo attesissimo widget per iOS 14 con l’ultimo aggiornamento dell’app. Il nuovo widget, disponibile per il momento sia nelle dimensioni piccole che medie, ti consente di accedere rapidamente ai tuoi artisti, album e podcast preferiti per riprodurli con un semplice tocco.

Il widget più piccolo mostrerà solo l’elemento ascoltato più di recente, mentre il widget di medie dimensioni mostrerà i cinque elementi più recenti. Ti basterà toccare una piccola miniatura tra questi cinque elementi per riprodurre il contenuto direttamente nell’app Spotify.

Spotify: ecco come installare il widget

Un altro aspetto interessante del widget è che il colore di sfondo; esso si aggiorna automaticamente per corrispondere all’immagine in miniatura. Se l’album dell’artista utilizza il rosso, ad esempio, il widget diventa rosso. Se l’album è blu, il widget diventa blu. E così via. Tuttavia, sembra essere disponibile una gamma limitata di colori. L’esperienza colorata del widget può aiutarlo ad attirare l’attenzione sulla schermata iniziale.

In base alle tendenze di Etsy, i pacchetti iOS 14 in tonalità neutre o autunnali sono attualmente i più venduti, così come quelli con rosa chiaro e temi scuri in nero. Tuttavia, la richiesta di un widget Spotify è stata così forte che, prima del rilascio ufficiale, un fornitore di widget musicali di terze parti è salito in alto nelle classifiche dell’App Store.

Per accedere al widget, aggiorna l’app Spotify alla versione 8.5.80 o successiva e apri l’app. Quindi, tocca e tieni premuto un widget o un’area vuota della schermata principale finché le icone delle app non si muovono, tocca Spotify nell’elenco e seleziona la dimensione del widget. Il nuovo widget Spotify è disponibile oggi nell’app Spotify aggiornata sull’App Store iOS.