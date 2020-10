Apple, nel corso di un keynote veramente molto interessante ed atteso, ha presentato ufficialmente 4 nuovi modelli di smartphone di ultima generazione, stiamo parlando ovviamente di iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 Mini.

L’attesa è stata tantissima, per molto tempo in rete si sono susseguite indiscrezioni e smentite, ma finalmente gli iPhone 12 sono finalmente ufficiali. Partiamo dai più richiesti dal pubblico, gli iPhone 12 Pro; saranno disponibili in due varianti differenti, entrambe però accomunate dalla connettività 5G. Il design risulta essere rinnovato, ma non completamente stravolto, è presente il notch, con cornici veramente più ridotte, nonostante gli angolo rimangano arrotondati.

Il display alle sue spalle è da 6.1 pollici Super Retina XDR, e da 6.7 pollici sull’iPhone 12 Pro Max. Questi è protetto dal Ceramic Shield, con integrazione di cristalli nanoceramici, allo stesso tempo è resistente all’acqua fino a 6 metri.

Le fotocamere sono 3, una lente wide da 12MP, con apertura F1.6 e lunghezza focale di 26 millimetri, una telephoto da 12 megapixel con apertura F2.0 e lunghezza focale di 52 millimetri, per finire con una ultra wide con apertura F2.4 e lunghezza focale di 13 millimetri (con angolo di visione di 120°). Integrato anche il sensore LIDAR, per una migliore gestione di autofocus.

Il processore è l’A14 Bionic, il primo chipset a 5nm al mondo, almeno per quanto riguarda il mondo mobile, con un raddoppio delle prestazioni. Chiude il cerchio il MagSafe, il sistema di ricarica che sfrutta la connessione magnetica (nonché ricarica wireless fino a 15 watt).

Il prezzo base di iPhone 12 Pro sarà di 1189 euro con 128GB di memoria interna, per arrivare poi all’iPhone 12 Pro Max da 1289 euro, sempre con lo stesso taglio.

Apple: ecco iPhone 12 e iPhone 12 Mini

Le versioni base presentano ugualmente connettività 5G, senza possibilità di godere di EarPods o alimentatore direttamente in confezione. Entrambi integrano un display retina XDR OLED, da 5.4 pollici su iPhone 12 Mini e 6.1 pollici su iPhone 12, con supporto Dolby Vision, HLG e HDR10, per finire con il già citato Ceramic Shield.

Il processore è A14 Bionic, con performance 4 volte superiori rispetto ai precedenti modelli. Il comparto fotografico è composto da 2 sensori, un componente ultra-grandangolare, affiancato da un grandangolo con F1.6, entrambi sono sensori da 12 megapixel. iPhone 12 sarà il primo smartphone in grado di girare video in HDR con Dolby Vision

La ricarica sfrutterà, come nel caso precedente, MagSafe, con ricarica wireless fino a 15 watt di potenza. I dispositivi saranno disponibili dal 23 ottobre, ad un prezzo di 939 euro per iPhone 12 ed il taglio di memoria di 64GB, mentre di 839 euro per iPhone 12 Mini e lo stesso taglio.