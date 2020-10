Esselunga esce leggermente dal seminato per entrare direttamente nel mondo dei videogame, lanciando difatti una campagna promozionale molto interessante, in grado di soddisfare pienamente gli utenti che amano giocare con la console Sony.

Fino al 28 ottobre, esclusivamente v in Italia, è stato attivato un volantino Esselunga assolutamente invitante, al suo interno si possono trovare sconti importanti, applicati sopratutto su un gioco per PS4. L’acquisto, come specificato, potrà essere completato solamente in negozio, con scorte però decisamente limitate, di conseguenza, se temporeggiate rischierete di non poterlo acquistare, almeno al prezzo indicato nell’articolo.

Scoprite i codici sconto gratis e le nuove offerte Amazon, iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

Esselunga: ecco la nuova offerta

L’idea di Esselunga è di cercare di avvicinarsi ai tantissimi videogiocatori d’Italia, proponendo uno sconto speciale direttamente applicato su Fifa 21.

La nuova versione del gioco di simulazione calcistica più amato al mondo, prevede oltre 700 squadre, 30 campionati e 90 stadi, con la promessa di aver adottato un gameplay più realistico, il cui obiettivo è di premiare il controllo e la fantasia di chi imbraccerà il joystick.

Sempre presente, invece, la Modalità Carriera, comodissima appunto per vivere un’esperienza in prima persona e cercare di portare la propria squadra del cuore, di qualunque serie essa sia, sul tetto del mondo. La versione proposta da Esselunga, se interessati, prevede anche l’upgrade per PS5, quindi potrà poi essere “cambiato” anche con il nuovo gioco appositamente pensato per la console di nuova generazione.

Il suo prezzo è veramente favorevole, corrisponde esattamente a soli 49,90 euro.