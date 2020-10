Steam è la più grande piattaforma di distribuzione di videogiochi al mondo, posto in cui non solo è possibile acquistare e scaricare tutti (o quasi) i titoli al mondo, dai più conosciuti e popolari a quelli meno noti, ma dove è anche possibile tenersi in contatto con i propri amici, frequentare la community ed aggiornare il proprio profilo di gioco con interessi, progressi ed altre informazioni che possono meglio far capire che tipo di gamer siamo.

Steam offre anche una funzionalità molto interessante, che permette a due o più persone di condividere la stessa libreria di giochi. Così facendo si ha la possibilità di risparmiare molti bei soldini, dal momento in cui le spese di acquisto di un videogioco le si condivideranno con altre persone.

La condivisione della libreria consente di condividere i giochi con altri utenti mantenendo separati i propri progressi. Tuttavia, ci sono alcuni limiti. Anzitutto, puoi autorizzare fino a cinque account e dieci dispositivi, e due persone che condividono la libreria non possono eseguire lo stesso titolo contemporaneamente. Ciò significa che, se tu stai giocando a GTA V sul tuo computer ed un tuo amico decide di avviare lo stesso gioco nello stesso momento in cui sei tu ad eseguirlo, allora verrai “cacciato fuori” dal gioco.

In secondo luogo, non tutti i giochi sono disponibili per la condivisione.

Come condividere la libreria di Steam

Prima di poter configurare la condivisione della libreria su Steam, sarebbe opportuno attivare Steam Guard. Una funzione che offre una protezione aggiuntiva al tuo account.

Per farlo, accedi al client Steam. Fai clic sul nome del tuo profilo in alto a destra e poi su Dettagli account. Nella sezione Sicurezza dell’account, clicca su Gestisci Steam Guard e abilita l’autenticazione a due fattori per ricevere un codice sullo smartphone o per email quando qualcuno tenterà di accedere al tuo profilo da un dispositivo diverso dal tuo.

Una volta abilitato Steam Guard, puoi passare alla configurazione della Condivisione della libreria sul tuo account.

Avvia il client di Steam ed accedi alle Impostazioni. A questo punto clicca sulla voce Famiglia dal menu a sinistra.

Per abilitare la condivisione della libreria, clicca sulla casella accanto all’opzione Autorizza condivisione della libreria su questo computer e premi OK per salvare. Scegli gli account con i quali desideri condividere la tua libreria di Steam ed il gioco è fatto!