Google Maps si è vestito di bianco nel corso di questi anni regalando soltanto una UI scura per la navigazione in diretta. Non ha mai adottato la Dark Mode tipica degli ambienti mobile del robottino verde per le altre schermate. La personalizzazione di Google si sposta anche nel segmento della navigazione dove i primi screen mostrano l’evidente presenza di un cambiamento davvero desiderabile.

Google Maps con tema scuro: primi screenshot della nuova modalità Dark

Una serie di utenti sono stati chiamati a testare la nuova versione del navigatore più famoso al mondo. Il premiato hub di orientamento si arricchisce con l’aggiunta del tema scuro che dona uniformità e pace visiva sulla base di quanto concesso dal layout Android 10.

La nuova UI, come già detto, non converge a senso unico verso la navigazione via satellite ma pare si applichi all’intero ecosistema. Il cromatismo cambia pertanto in direzione di una nuova opzione più rilassante che può essere anche dismessa dall’utente scegliendo di tornare alla modalità classica in qualsiasi momento.

Il rollout via server sembra essere partito in direzione di un ristretto numero di utenti. Il rilascio per il canale pubblico non è stato annunciato in via del tutto ufficiale. Tra l’altro, proprio come altre applicazioni, non è da escludere una ulteriore differenziazione per quel che riguarda il distacco tra gli elementi grafici della mappa e quelli della UI principale caratterizzata da diverse tonalità di grigio.

I primi utenti che sono riusciti nell’intento di provare l’inedito aggiornamento Google Maps hanno concesso i primi screenshot su Reddit che per comodità riportiamo a fine post. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni. Avete per caso ricevuto la novità? Fatecelo sapere nei commenti.