Euronics impressiona tutti con un volantino assolutamente interessante, al suo interno si trovano innumerevoli sconti e prezzi bassi che possono convincere gli utenti ad acquistare la tecnologia.

Il suo nome è “I Magnifici 10”, da qualche giorno risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia, indistintamente dalla regione di appartenenza o quant’altro. Gli utenti che vogliono approfittarne possono recarsi personalmente in negozio, ma non affidarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa.

Euronics: come funziona la campagna promozionale

La campagna promozionale di Euronics è leggermente differente rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, l’utente può scegliere tra 10 prodotti pre-selezionati dall’azienda, e pagarli solamente 199 euro.

L’unico modo, tuttavia, per accedere a tale possibilità, consiste nell’acquisto di uno o più dispositivi dalla spesa complessiva di almeno 599 euro. Superando tale soglia, nell’immediato momento in cui si giungerà in cassa, si avrà la possibilità di scegliere lo step successivo.

I prodotti effettivamente in promozione sono tantissimi, l’occhio cade però direttamente sul Samsung Galaxy S20, un modello estremamente interessante e richiesto dal pubblico italiano, in vendita nel periodo corrente alla modica cifra di soli 649 euro.

L’altro terminale da non perdere assolutamente di vista è l’Oppo Find X2 Neo, uno smartphone di recente commercializzazione, caratterizzato da un’estetica unica nel suo genere, nonché connettività 5G. Il suo prezzo lo possiamo definire in linea con il modello precedente.

Tutti gli altri sconti del volantino Euronics sono invece riassunti qui sotto nel dettaglio.