Esselunga è assolutamente sorprendente, in questi primi giorni del mese di Ottobre è riuscita a lanciare una campagna promozionale decisamente interessante in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Per sopperire alla mancanza di una offerta tech adeguata, ricordiamo infatti che l’ultima è stata disattivata proprio ieri, 8 ottobre 2020, l’azienda ha lanciato un volantino, rendendolo disponibile ovunque. Gli acquisti, come suo solito, possono essere completati solamente in negozio, non online sul sito ufficiale (almeno per quanto riguarda la tecnologia).

Volantino Esselunga: ecco il prodotto in promozione

Come quasi suo solito, Esselunga ha deciso di scontare solamente uno smartphone, ma allo stesso tempo è riuscita a lanciare un prezzo fortemente interessante.

Il modello coinvolto nella campagna è l’economico Xiaomi Redmi 9, entry level della realtà cinese, pensato per gli utenti che non vogliono spendere cifre troppo elevate, ed allo stesso tempo sono disposti a qualche piccola rinuncia.

Osservando da vicino la scheda tecnica scopriamo essere un dispositivo con display da 6.53 pollici, processore octa-core, 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria interna, con 4 fotocamere posteriori (principale da 13 megapixel) e batteria da ben 5’020mAh.

Il suo prezzo finale di vendita è estremamente ridotto, a conti fatti parliamo di soli 129 euro, per un prodotto che punta dritto al cuore del consumatore attento al risparmio. Come tutte le vendite di Esselunga, anche in questo caso è accompagnato da una garanzia legale della durata di 24 mesi, e la versione è completamente sbrandizzata.