MediaWorld da sempre è apprezzata dagli utenti per la sua grandissima capacità di innovare e di proporre promozioni differenti tra loro, nell’ultimo periodo è riuscita a lanciare un buonissimo SottoCosto, rendendolo disponibile sia online che in ogni punto vendita.

Indipendentemente dal modello che l’utente sceglierà, se opterà per un acquisto sul sito ufficiale deve comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. Volendo risparmiare sotto questo punto di vista, sarà necessario recarsi in negozio, oppure acquistare online ma richiedere la spedizione gratuita presso un punto vendita designato.

I codici sconto Amazon possono farvi risparmiare moltissimo, riceveteli gratis con tantissime offerte sul nostro canale Telegram.

Volantino MediaWorld: offerte per risparmiare sotto ogni punto di vista

Per la prima volta in assoluto, da MediaWorld troviamo in promozione un prodotto di ultima generazione, parliamo del Samsung Galaxy Note 20, ufficialmente in vendita a soli 799 euro. Il prezzo può apparire ancora elevato, ma bisogna comunque ricordare che parliamo di un terminale in vendita da pochissimi mesi, il cui listino tocca quasi i 1000 euro.

Stessa richiesta per un altro top di gamma, con sistema operativo iOS; stiamo parlando dell’iconico Apple iPhone 11, un dispositivo molto richiesto dalla popolazione mondiale, ed ufficialmente in vendita da quasi un anno. La versione proposta da MediaWorld prevede 64GB di memoria interna, e naturalmente nessuna brandizzazione.

Il volantino MediaWorld non si ferma qui, all’interno della campagna promozionale si possono trovare innumerevoli sconti anche legati a differenti categorie merceologiche. Se volete conoscerlo da vicino aprite le pagine a questo link.