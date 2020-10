Un nuovo telefono OnePlus 8 sarà introdotto in meno di due settimane e si posizionerà come top di gamma della società. La data di lancio prevista è il 14 ottobre, quindi possiamo aspettarci che ulteriori informazioni correlate arrivino molto presto. A quanto pare, il prossimo OnePlus 8T arriverà ‘da solo’ in quanto non ci saranno varianti Pro né versioni McLaren, come in precedenza.

In questo periodo si leggono diverse voci e speculazioni su l’attesissimo OnePlus 8T. Sappiamo che verrà lanciato con OxygenOS 11 basato su Android 11 e che sarà inoltre alimentato da una batteria da 4500 mAh pronta per la tecnologia Warp Charge da 65 W.

OnePlus 8T verrà presentato il 14 ottobre

OnePlus 8T utilizzerà un display a 120Hz, come comunicato ufficialmente dalla società. Anche i prezzi esclusivi in ​​Europa sono trapelati prima del lancio, con la versione 8GB + 128GB a € 599 e la variante più potente con 12GB + 256GB a €699. Si può anche prevedere un design rinnovato e un nuovo modulo fotocamera, anche se non è stato menzionato ancora dalla compagnia.

Il device, però, sembra offrirà una fotocamera selfie aggiornata secondo quanto dichiarato da OnePlus. Ciò significa che potremmo vedere qualcosa di meglio dello snapper selfie da 16 MP attualmente utilizzato sulla serie 8. Ci si può aspettare anche una fotocamera selfie ultra grandangolare. Stiamo pensando a qualcosa di simile o addirittura migliore del selfie snapper OnePlus implementato su OnePlus Nord.

Una volta è stato menzionato un OnePlus 8T con quattro fotocamere da 48 MP, ma uno con un modulo fotocamera da 64 MP sarebbe migliore. La tecnologia di ricarica Super Warp da 65 W è già confermata, così come il display a 120 Hz. Possiamo anche aspettarci OxygenOS 11 con un’esperienza migliorata che include Always on Display personalizzabile, un display AMOLED Full HD + da 6,55 pollici da 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, supporto HDR10 + e processore Qualcomm Snapdragon 865.