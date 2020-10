A Settembre dello scorso anno, Google Foto ha introdotto la possibilità di stampare le immagini in diversi formati. Il gigante di Mountain View ha poi continuato a sperimentare nuove attività di stampa, lanciando un abbonamento mensile che, per 7,99 dollari al mese, consentiva agli utenti di ricevere a casa dieci stampe degli scatti migliori degli ultimi trenta giorni.

Secondo AndroidPolice, questo servizio è stato poi ritirato a giugno, al termine del programma di prova. Probabilmente il servizio offerto era poco convincente e non è riuscito a conquistare la fiducia degli utenti che lo hanno testato in anteprima, per cui – in realtà – questo abbonamento non si è mai concretizzato ufficialmente.



Google però non si arrende. Anzi, ci riprova e lavora ad un nuovo servizio in abbonamento, Premium Print Series, che si occuperà di stampare ed inviare agli utenti le immagini caricate su Google Foto.

La novità è stata scovata dalla affidabile sviluppatrice Jane Manchun Wong, secondo la quale il nuovo abbonamento offrirà agli utenti più opzioni di personalizzazione rispetto al servizio testato all’inizio di quest’anno. Per esempio, sarà possibile scegliere le opzioni di stampa opaca o lucida, se applicare un bordo o meno, o ancora se includere le informazioni sulla foto sul retro della stampa.

Rispetto all’abbonamento testato ad inizio anno, il nuovo servizio avrà un prezzo più conveniente (6,99 dollari) e le dieci stampe scelte dall’alto ritmo di Google potranno essere riviste ed eventualmente modificate. Questo servizio si affida infatti ad un algoritmo proprietario per la scelta delle dieci migliori foto del mese che varrebbe la pena scattare, ma se non sono di proprio gusto potranno tranquillamente essere modificate.

Google Foto offre già la stampa di foto-libri e di immagini su tela, ma questa funzionalità richiede molto lavoro da parte degli utenti, che dovranno scegliere manualmente le foto ed inserirle nel foto-libro per la stampa. Premium Print si rivolge, dunque, a quegli utenti super indaffarati che scattano molte foto ma non hanno tempo per stamparle, offrendo loro la possibilità di ricevere direttamente a casa le migliori foto del mese senza neppure pensare di dover selezionare le foto da far stampare.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 7, 2020