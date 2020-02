E’ vero, l’avvento degli smartphone ha rivoluzionato il mondo della fotografia, rendendolo più accessibile per tutti e mettendo nelle mani degli utenti un piccolo dispositivo grazie al quale catturare i momenti migliori della propria quotidianità.

Ora, chi dispone di uno smartphone Android o molto più semplicemente di un account Google, può archiviare tutte le immagini su Google Foto, così da liberare spazio sul proprio dispositivo. Foto, infatti, è un servizio offerto dal colosso di Mountain View e che fornisce uno spazio di archiviazione gratuito in cui salvare video e foto realizzati con lo smartphone.

Google Foto, un nuovo abbonamento per ricevere a casa la stampa delle migliori 10 foto del mese

A Settembre dello scorso anno, Google Foto ha introdotto la possibilità di stampare le immagini in diversi formati. Adesso, il servizio sta testando un nuovo abbonamento mensile che permetterà, agli utenti, di ricevere a casa le stampe dei migliori dieci scatti degli ultimi trenta giorni.

Il piano ha un costo mensile di 7,99 dollari e realizza una stampa 4×6 delle dieci migliori foto scattate nell’ultimo mese. L’utente dovrà scegliere tra tre temi principali: persone e animali domestici, paesaggi o un po’ di tutto (un mix dei momenti migliori, con foto che ritraggono tanto persone ed animali quanto paesaggi ed altri soggetti). Sarà poi un algoritmo che sfrutta l’Intelligenza Artificiale a scegliere i migliori dieci scatti a seconda della categoria selezionata.

L’utente riceverà poi a casa le immagini stampate, consegnate all’interno di una busta realizzata in cartone. Al momento, questo abbonamento è in fase di test per gli utenti degli Stati Uniti. Non sappiamo quando (e se) sarà disponibile per tutti.