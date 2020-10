Google è pronto a creare un nuovo team di sicurezza Android per garantire che le app sul Play Store che gestiscono dati sensibili non presentino bug o falle di sicurezza. Un annuncio di lavoro individuato da ZDNet ha rivelato i piani dell’azienda di Mountain View per garantire che il tracciamento di COVID-19, le elezioni e altre app che gestiscono dati sensibili siano protetti e al sicuro.

Questo nuovo team di sicurezza Android completerà efficacemente qualsiasi lavoro svolto da ricercatori e aziende indipendenti sulla sicurezza nell’ambito del programma di ricompensa per la sicurezza di Google Play.

Google Play su Android diventerà più sicuro

Questo programma viene utilizzato per individuare i difetti di sicurezza con i premi disponibili per le aziende che li individuano, migliorando contemporaneamente la sicurezza del Google Play Store e del commercio di Android. Tuttavia, alcune applicazioni come quelle che gestiscono i dati sensibili degli utenti non sono sempre idonee per far parte di questo programma.

Chiaramente, questo nuovo ruolo e la formazione di un team di sicurezza Android contribuiranno a fornire un altro livello di protezione contro fughe di dati e altre minacce simili. Vale anche la pena notare che questo nuovo team si concentrerà su “app Android di terze parti su Google Play, lavorando per identificare le vulnerabilità e fornire indicazioni per la correzione agli sviluppatori di applicazioni interessate”.

In particolare, il programma di ricompensa per la sicurezza di Google Play è in realtà limitato alle applicazioni con 100 milioni o più di utenti. Questo team di sicurezza Android sarebbe quindi una mossa solida per garantire che le applicazioni più piccole che gestiscono dati sensibili siano monitorate e controllate in modo molto più efficace.